Pekkan, koruma altındaki hayvanlarla tek tek ilgilenerek onlarla vakit geçirdi. Ziyareti sırasında hatıra fotoğrafları da çektiren sanatçı, hayvansever yaklaşımıyla dikkat çekti.

Her Eve Bir Pati Derneği Başkanı Emre Demir, Ajda Pekkan’ın hafta sonu gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Süperstar’ın tüm patili dostlara sevgiyle yaklaştığını ve içtenliğiyle herkesi etkilediğini ifade etti. Demir, “İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Teşekkür ederiz” sözleriyle Pekkan’a teşekkür etti.