Tarık Mengüç yeni şarkısıyla ¨Canınızı sıkan ne varsa önce gülümseyin sonra ‘Şutla’yın¨ mesajı veriyor.

İSTANBUL (İGFA) - Çıkardığı her projede kendini güncelleyen Tarık Mengüç, yeni teklisi ‘Şutla’ ile sektörde bir ilki gerçekleştirdi.

Mengüç Prodüksiyon etiketiyle çıkan ‘Şutla’da Doğu, Batı, Balkan ve Arap ezgilerini harmanlayıp modern altyapılarla tek bir şarkıda toplayan Mengüç, müzik tarzıyla bir ilke imzasını attı.

Tarık Mengüç “Şarkımla negatif enerjiyi ‘şut’luyorum. Siz de canını sıkan ne varsa; önce gülümseyin sonra ‘Şutla’yın… Şarkı ritmiyle yükseltiyor, mesajıyla güç veriyor” dedi.

Söz ve müziği Mengüç’e, düzenlemesi Suat Aydoğan’a ait şarkının video klip yönetmeni de Ferit Çetinkaya oldu. Projenin styling’ini de kendisi yapan Tarık Mengüç’ün fotoğraflarını ise Halil Güzel çekti.