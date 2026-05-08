4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla şirketten yapılan açıklamaya göre 2025 yılında OEDAŞ çalışanlarına 40 bin 139 saat, bu yılın ilk dört ayında ise 10 bin 87 saat eğitim verildi. OEDAŞ ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği operasyonel risklerinin minimize edilmesine yönelik uydudan sayaç okuma, dron ile arıza tespiti gibi projeler de yürütüyor.

Elektrik dağıtım hizmetini Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta sürdürülebilir ve kaliteli hizmet anlayışıyla sürdüren Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), yaklaşık bin 200 çalışanının sağlığı ve güvenliği için eğitimden Ar-Ge’ye uzanan bir dizi çalışma yürütüyor. Şirket, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla bu alandaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Açıklamaya göre, faaliyet gösterdikleri iş kolu gereği enerji nakil hatları, yol kenarı, engebeli araziler gibi riskli alanlarda çalışmalar yürüten OEDAŞ, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kapsamında yüksek standartlar geliştiriyor. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatın yanı sıra ek eğitimler de düzenleyen şirketin açıklamasında, "Geçtiğimiz yıl yaklaşık bin 200 çalışanımız farklı konularda toplam 40 bin 139 saat eğitim aldı. Bu yılın ilk dört ayında da temel İSG eğitimleri, yüksekte çalışma, mesleki teknik eğitimler, sürdürülebilirliği de kapsayan pek çok alanda toplam 10 bin 87 saat eğitim verdik. Bu eğitimlerimiz şirket çalışanlarımızın yanı sıra yüklenici ve tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızı da kapsıyor" denildi.

İş güvenliği performansı teknoloji desteğiyle artırılıyor

İş sağlığı ve güvenliğinde teknolojinin önemine vurgu yapılan açıklama şöyle devam etti:

"Arıza tespiti ve önleyici bakım çalışmalarını mümkün olduğunca uzaktan müdahale ederek gerçekleştiriyor, bu sayede çalışma arkadaşlarımızın zorlu saha işlerini azaltıyoruz. Engebeli alanlarda dron kullanımı, arızalara uzaktan müdahale ettiğimiz SCADA, saha denetimlerini canlı ve uzaktan gerçekleştirdiğimiz Görüntülü Haberleşme Sistemi, risk değerlendirmesi ve denetim planı için kullandığımız diğer dijital çözümler ve yazılımlarla süreçleri daha güvenli ve kontrollü hale getiriyoruz. Öte yandan uydu destekli projemizle arıza tespiti, aydınlatma takibi ve sayaç okuma gibi süreçleri uzaktan yürütebiliyoruz. Ekiplerimizin zorlu saha ve yol şartlarında bulunma ihtiyacını azaltan bu projemiz de iş güvenliği açısından kritik bir fayda sağlıyor."

İSG süreçleri yazılımdan takip edilecek

OEDAŞ, tüm İSG süreçlerinin anlık izlenmesi ve takibi, risklerin belirlenmesi ile eğitimlerin sistem üzerinden yönetilmesi amacıyla bu yıl itibarıyla Pincident İSG yazılım programını kullanmaya başladıklarını da açıkladı. Yazılım, tüm çalışanların İSG süreçlerine katılımını artırarak risklere yönelik aksiyonların daha hızlı ve etkin alınması ve bunlara yönelik eğitimlerin düzenlenmesine imkan tanıyor.