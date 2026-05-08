TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen BİLİMFEST, şehirde bilim ve teknoloji rüzgarı estirmeye devam ediyor. Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği festival, özellikle çocuklar ve gençler için hazırlanan uygulamalı etkinlikleriyle dikkat çekiyor. Festival alanında kurulan 60 farklı atölyede öğrenciler; deney yapma, gözlemleme, keşfetme ve üretme fırsatı bulurken bilim şovları ve interaktif etkinliklerle de eğlenceli anlar yaşıyor.

Öte yandan Samsun Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların festival alanına rahat ulaşabilmesi amacıyla ulaşım desteği de sağlıyor. Festival süresince belediyeye ait otobüsler ve tramvaylar ücretsiz hizmet vererek vatandaşların etkinlik alanına ulaşımını kolaylaştırıyor.

İlk gününden itibaren büyük ilgi gören BİLİMFEST’in son günü olan 9 Mayıs’ta da etkinlikler tüm hızıyla devam edecek. Gün boyunca gerçekleştirilecek atölyeler, bilim gösterileri ve sürpriz etkinliklerle festivalin coşkulu bir kapanış yapması bekleniyor.