Erdoğan'ın yazdığı ve başrolünde yer aldığı, BKM Yapım imzalı 'İnci Taneleri' dizisinden ilk tanıtımı dün yayınlandı. Dizinin fragmanında Yılmaz Erdoğan rolü gereği, polisler eşliğinde cezaevine götürülüyor ve o anda şu repliği dile getiriyor: Senin aşkın değil sadece, failin olmak da varmış...

'KADIN CİNAYETLERİNİN ROMANTİZMİ OLMAZ'

Söz konusu tanıtım, kadın cinayetlerini 'romantize' ettiği iddiasıyla eleştirildi. Aralarına Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim'in de olduğu çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, tanıtıma tepki gösterdi ve BKM'den bir açıklama beklediklerini ifade etti.

Ataselim X'ten yaptığı paylaşımda “Bunu biri açıklayacak mı? Tüylerimizi diken edip bir kadın katilini mi estetize ediyorlar dedirttiniz. Kadın cinayetlerinin romantizmi olmaz, normalleştirmesi olur. Nice kadını uykusuz kıldınız. Nice potansiyel katile son söz, mahkemede katile tirad verdiniz. Gerçekleri yazacaksanız önce kadın cinayetlerini yazın. Sonra kadınlar canıyla ödüyor bunları. Dizi replikleri ile indirim alan katilleri, dizi replikleri ile kadınları tehdit edip sonra öldürenlerin da ne var canım o diziyi çok seviyordum diyenleri unutmadık” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Banu Güven: "Yılmaz Erdoğan’ın İnci Taneleri dizisinin senaryosunu bilmiyorum, ama tanıtımı tam bir FELAKET! İlgi çeksin, tartışma yaratsın diye, kadın katillerine malzeme olacak 1 dakikalık klip yapmışsınız!"

Gazeteci Bahar Çuhadar: "Şu alttaki akılalmaz repliği “Ve beslenme çantasında otlu peynir kokusuydu babam…” diye devam edecekmiş gibi gelen bu puslu tonlamayla oynarken/çekerken aklınızı kiraya mı verdiniz?Erkekler tarafından katledilen kadınlardan utanmadınız mı? Bir kişi çıkıp “Emin miyiz?” demedi mi?"

Avukat Selin Nakıpoğlu: "Hayırdır? Ağır cezada yargılanan kadınları katleden erkeklere duruşma salonlarında seslendirmeleri için şiirsel konuşmalar mı yazdınız? Kadın toprağın altında ama adam çok sevdalı,sevdasından öldürmüş!! Vay be! Ne hikaye! Ölü bedenlerden tiraj uman medyaya reyting lazım tabii."

Müzisyen Mahmut Çınar: "Ranzalı manzalı sözde Ahmed Arif kokulu ama kötü şiirsellikle, kadınları katleden adamların duvarlara yazacağı lafı da icat etmiş beyefendi: “Senin aşkın değil sadece, failin olmak da varmış.” Yakışır."