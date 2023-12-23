Bursa’da yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa otomobil çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.



Kaza, 00:30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 EL 872 plakalı otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Veyseli Ö’yü fark etmeyerek çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Veyseli Ö.’ye olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.