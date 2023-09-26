Bursa’nın İnegöl ilçesinde Orhaniye Mahallesinde Gazimagosa Caddesi ile Ankara Caddesinin kesiştiği kavşakta otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kaza da motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Orhaniye Mahallesinde Gazimagosa Caddesi üzerinde seyir halinde olan Abdurrahman Ş. yönetimindeki 16 BBL 706 plakalı otomobil, Ankara Caddesinde seyir halinde olan Emrullah D. yönetimindeki 16 APC 078 plakalı motosiklet ile iki caddenin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi

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