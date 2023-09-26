Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye mahallesinde meydana gelen kazada aracın çarptığı çocuk yaralandı. Yakınları olay yerine gelince ortalık karıştı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Orhaniye mahallesi Mesudiye caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Zeynep K.(25) yönetimindeki 16 AYH 419 plakalı otomobil, yola çıkan 9 yaşındaki Poyraz K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuğun bacağı kırıldı. Duyup olay yerine gelen yaralının ailesi ile polis arasında arbede yaşandı. Yaralı çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Fahrettin Eniş