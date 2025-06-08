Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Kurşunlu mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan Batuhan Y.(18) yönetimindeki otomobil ile Hüseyin E.(17) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Efe E.(15) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.