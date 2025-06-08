Erkek kullanıcılar arasında yaygınlaşan “kirpik kesme” akımı, başlangıçta sıradan bir estetik tercih gibi görünse de göz sağlığı açısından ciddi sonuçlar doğurabilecek bir uygulama haline geldi. Bu tuhaf eğilim, bir berberin videosuyla fitilini ateşlediği bir hareket olarak platformda hızla yayıldı.

Görüntülerde, genç erkeklerin makas ya da tıraş makinesiyle kirpiklerini kestiği sahneler yer alıyor. Bu durumun arkasında daha “sert” veya “maskülen” bir görünüm arayışı yatıyor. Ancak uzmanlara göre bu, sadece yüzeysel bir değişimle sınırlı kalmıyor. Kirpikler, estetikten çok öte; tozdan güneş ışığına kadar pek çok dış etkeni engelleyen doğal bir bariyer görevi görüyor. Bu savunma hattını ortadan kaldırmak, gözü zararlı etkilere açık hale getiriyor.

Göz çevresindeki mikroflora da bu müdahaleden nasibini alıyor. Kirpik diplerinde bulunan faydalı mikroorganizmaların dengesi bozulduğunda, zararlı bakteriler için uygun bir ortam oluşuyor. Enfeksiyon riski artıyor, göz kuruluğu yaygınlaşıyor. Üstelik kesilen kirpiklerin tekrar çıkarken içe doğru yönelmesi halinde, batma ve tahriş gibi sorunlar baş gösterebiliyor.

Bu tür kesici aletlerle yapılan müdahaleler aynı zamanda fiziksel travma riskini de beraberinde getiriyor. Tek bir dikkatsizlik, göz yüzeyine kalıcı zararlar verebilir. Tüm bu tabloya bakıldığında, sadece birkaç saniyelik bir video uğruna sağlıkla oynandığı net şekilde ortaya çıkıyor.

Kısacası, sosyal medyada görünür olma çabası bazen görünmeyen tehlikeleri beraberinde getiriyor. Kirpik kesmek, geçici bir görsel farklılık sağlasa da uzun vadede ciddi komplikasyonlara zemin hazırlayabilir. Bu gibi trendlerde popülerliğe kapılmadan önce bir an durup düşünmek, göz sağlığını korumak adına en doğru adım olacaktır.