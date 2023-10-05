Bursa Nilüfer Kent Konseyi bünyesinde gönüllü fotoğrafçılık grubu ‘Vizör’ üyesi 16 fotoğrafçı iki yıla yaklaşan bir çalışma sonunda ‘Yırtık’ temalı fotoğraf sergisini açtı.

Nilüfer Nazım Hikmet Kültürevi Yeraltı Galeri’sinde açılışı yapılan sergi, fotoğrafçı -akademisyen Laleper Aytek küratörlüğünde gerçekleştirildi. Ahmet Sungur, Alev Tanrıkorur, Almila Kuş, A.Nur Türk, Aydın Kuran, Ayşegül Sencan, Cengiz Bilge, Ebru Taşkeser,Emre Şentürk, Furkan Karapınar, Gürkan Açıkgöz, Orhan Turhan, Selçuk Dalgıç, Serap Özkan Baykal, Şevki Karaca ve Yıldız Kiremitçi’nin fotoğraflarından oluşan sergi Virgina Woolf’un ‘Hiçbir şey sadece tek bir şey değildir’ vurgusuna eşlik etmeyi deniyor.