İbrahim Tatlıses, İstanbul’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından enfeksiyon şüphesiyle yoğun bakıma alınmıştı; hastane odasından yaptığı son açıklamada safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olacağını duyuran sanatçı, dikkat çeken ifadeleriyle yeniden gündeme geldi.

“BİLİYORUM ARTİSTLİĞE GELİYOR, AFFETMEYECEĞİM

Ece Erken’in sunduğu “Gel Konuşalım” programına ses kaydı gönderen Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses’in yalnızca televizyon ve kamera olduğu zamanlarda yanında olduğunu öne sürdü. Tatlıses, “O Ahmet denen oğlum var ya… Yatsın kalksın Tuğçe’ye dua etsinler. Dilan da o da. Melek ile Tuğçe olmasa ikisini almazdım içeri. Sorun niye kabul etmedim. Çünkü biliyorum ki artistliğe geliyor. Artistlik yapacak ya ne zaman kaza yapsam yanımda bitiyor. Daha önce neredesin? Çünkü televizyon yok, kamera yok. Televizyon ve kamera olduğunda uçar gelir. Onun için affetmeyeceğim de. Sevmiyorum, affetmeyeceğim, hakkımı da helal etmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

“VASİ OLMAK İSTİYOR” İDDİASI

Sağlık raporlarına ilişkin de konuşan İbrahim Tatlıses, akli dengesinin yerinde olduğuna dair farklı hastanelerden raporlar aldığını söyledi. Oğlu Ahmet Tatlıses’in bu raporları kabul etmediğini iddia eden isim, “Beş hastaneden akli dengesi yerindedir raporu aldım, Adli Tıp’tan da aldım. Buna bile ‘yalan’ dedi. Onun niyeti kendini vasi olarak atatmak” sözleriyle tepki gösterdi.

OĞLU AHMET TATLISES’E SERT SÖZLER

Maddi konularda da sitemde bulunan Tatlıses, geçmişte oğluna birçok destek verdiğini belirterek “Ahmet’e 7 dükkan verdim, hepsini batırdı” dedi. Ev satışlarından elde edilen gelirlerin kendisine ulaşmadığını da öne süren sanatçı, aile içindeki kırgınlığın sürdüğünü ifade etti.

“YOĞUN BAKIMDAYIM AMA SÜPERİM”

Açıklamasının sonunda sağlık durumuna da değinen İbrahim Tatlıses, safra kesesi nedeniyle ameliyat olacağını belirtti. Sevenlerine durumunun iyi olduğunu iletilmesini isteyen sanatçı, “Yoğun bakımdayım ama süperim, sevenlerime duyurun bunu. Safra kesemden dolayı hastanedeyim, yarın alınacak. Sevenlerime iyi olduğumu söyleyin” dedi.