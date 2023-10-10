İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi görmekte olan 4. evre akciğer kanseri hastası N.C. (63) adlı kadına yönelik cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan hemşire Emre Kale (29) hakkında iddianame hazırlandı. Emre Kale'nin, cinsel istismardan önce hastaya kullanılmamış bir ilaç olan hidromorfin verdiği ve ardından cinsel saldırıda bulunduğu belirlendi. Emre Kale, 40 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

Akciğer kanseri teşhisi konulan N.C., 24 Nisan'da Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi almaya başladı. Ancak sağlık durumu kötüleşen N.C.'nin 5 Mayıs'tan itibaren bilinci kapandı. İddiaya göre N.C., Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım ünitesinde yatarken, 17 Mayıs'ta hastanede görevli hemşire Emre Kale tarafından nitelikli cinsel saldırıya uğradı. Bu korkunç olayı gören diğer hemşirelerden biri olan E.E., durumu üstlerine bildirdi. Hastanenin güvenlik kameralarını izleyen güvenlik görevlileri, cinsel saldırıyı kamera kayıtlarından tespit etti ve polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, şüpheli Emre Kale'yi Bayraklı ilçesinde bir mekanda eşiyle birlikte yakaladı.

Emniyette yapılan sorgulamada, Emre Kale'nin verdiği ilaçların hastaya ait olmadığını ve cinsel saldırıya teşebbüs ettiğini itiraf ettiği belirtildi. Ayrıca, N.C.'nin kan örneğinden alınan sonuçlarda morfin, hidromorfin ve parasetamol bulunduğu, ancak hidromorfinin tedavi kapsamında verilmediği tespit edildi. N.C. maalesef olaydan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Emre Kale'nin kamu görevini kötüye kullanarak mağdur hastaya cinsel saldırıda bulunduğu, aynı zamanda uyuşturucu madde temin ettiği vurgulandı. İddianamede, Emre Kale'nin toplamda 40 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. İddianame, İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.