Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini (ÇOMÜ) ziyaret etti.

Prof. Dr. Erol Özvar’ın ziyaretinde, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu’nun yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dinçay Köksal, Prof. Dr. Hüsnü Levent Dalyancı ve Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya ile Genel Sekreter Oğuz Ünal hazır bulundu.

Üniversitenin şeref defterini imzalayan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, Rektör Erenoğlu tarafından Rektörlük Makamında ağırlandı. Ardından Senato Toplantısına katılan Özvar’a Rektör Erenoğlu tarafından üniversitenin çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi verildi.

Ülkenin geleceğine katkı sağlayan önemli bir yükseköğretim kurumu olma yolunda hızla ilerlediklerini ifade eden ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, "Üniversite senatomuzla birlikte daha güçlü, daha katılımcı bir yapıya kavuşmak için çalışıyoruz. Üniversitemiz ile kent ve sanayi arasındaki iş birliklerini güçlendiren projeleri hayata geçiriyoruz. Fakültelerimiz ve meslek yüksekokullarımızın faaliyetleri ile birlikte eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirmenin yanı sıra toplumsal katkı da sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Toplantı sonrasında, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOBİLTUM) ile Araştırma Dekanlığını ziyaret eden Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar’a Araştırma Dekanı Doç. Dr. Sercan Karav tarafından sunum yapıldı. Doç. Dr. Karav, Araştırma Dekanlığının kuruluşundan bugüne gerçekleştirilen faaliyetleri aktarırken dekanlığın hedefleri, projeleri ve çalışmaları konusunda bilgi verdi.

Erol Özvar’ın bir sonraki durağı ise Çanakkale Teknopark Merkezi oldu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, Rektör Erenoğlu ve beraberindeki heyet Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Erkan Bil tarafından karşılandı. Genel Müdür Doç. Dr. Erkan Bil Çanakkale’yi bölgenin yazılım ve teknoloji üssü haline getirmek için çalıştıklarını belirterek Çanakkale Teknopark hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Erol Özvar son olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesinde incelemelerde bulundu.