CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak ön seçimde tek aday olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiası nedeniyle "resmi belgede sahtecilik" soruşturması başlatılmıştı.

Bu soruşturma sonrası, sosyal medyada 'İmamoğlu'nun diplomasını YÖK iptal etti' şeklinde bir iddia hızla yayıldı.

İddiaların yayılmasının ardından, CHP'li 28. Dönem İstanbul Milletvekili Avukat Turan Taşkın Özer, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özer sosyal medya hesabın X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının YÖK tarafından iptal edildiği bilgisi doğru değildir. Çünkü YÖK’ün diploma iptal etme gibi bir yetkisi yoktur. Yalan haberler ve manipülasyonlara karşı kamuoyunu uyarıyorum."