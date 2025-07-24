Bu kapsamda, yükseköğretim kurumlarında güz ve bahar dönemlerinde öğrenci alımı yapılan yüksek lisans ve doktora programlarında her bir program için bir ek kontenjan tanımlanacak.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine yapılan ziyarette konuşan Prof. Dr. Özvar, bu düzenlemenin yükseköğretim imkanlarını genişletmeyi amaçladığını belirtti. Kontenjanların belirlenmesinde üniversitelerdeki öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı ve ilgili programlara olan talebin dikkate alındığını ifade etti. Adaylara, puanlarını aldıktan sonra açılan yeni programları dikkatle incelemeleri çağrısında bulundu.

Yapay zeka, bilişim ve teknoloji alanlarında son yıllarda büyük bir dönüşüm yaşandığını söyleyen Özvar, bu alanlarda 20’den fazla yeni programın açıldığını duyurdu. Öğrencilerin bu değişime uyum sağlamalarının önemine dikkat çekti. Üniversitelerin sadece birey yetiştirmediğini, aynı zamanda bulundukları bölgeye katkı sağlayan kurumlar olduğunu vurgulayan Özvar, özellikle büyük şehirler dışındaki üniversitelerin bu konuda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin bölgeye katkısına da değinen Özvar, burada görev yapan akademisyenlerin bölgesel öncelikleri dikkate alarak çalışmalar yürütmesinin ülke açısından büyük yarar sağlayacağını ifade etti. Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin de Prof. Dr. Özvar ve iş insanı İbrahim Çeçen’i ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, üniversitelerin nitelikli eğitim sunma ve ülkeye değer katma sorumluluğuyla çalıştığını söyledi.