Sakarya’nın Hendek ilçesinde yol kenarına atılan çöplerden rahatsız olarak, duyarsızlığa karşı ders vermek isteyen mahalle muhtarı, ilginç bir yönteme başvurdu. Çevreye atılan çöplerin toplanarak üzerine, ‘Doğaya attığınız çöpleri bir sonraki gelişinizde burada bulabilirsiniz’ yazısının yazıldığı standı görenler dönüp bir daha bakıyor.

Hendek ilçesi Akpınar Mahallesi Muhtarı Ogün Gülmez, yol kenarına çöp atanlara ders vermek için ilginç bir yönteme başvurdu. Cadde üzerine ve çevreye atılan çöplerden rahatsız olan muhtar, topladığı çöpleri yolun hemen yanına kurduğu standa astı. Hazırladığı standın üzerine de, ‘Doğaya attığınız çöpleri bir sonraki gelişinizde burada bulabilirsiniz’ yazısını yazdı. Muhtarın, çevre duyarsızlığına ders niteliğindeki tepkisini göstermek için kurduğu standı görenler ise dönüp bir daha bakıyor. Öte yandan, standa asılan çöplerin birçoğunun alkol şişesi olması da dikkatlerden kaçmadı.

“Çevreyi kirletenlere bir mesaj olsun diye böyle bir yola başvurdum”

Yaptığı yöntemin örnek olmasını ve çevreyi kirletenlerin de artık bundan ders çıkarmasını istediğini söyleyen Muhtar Ogün Gülmez, “Burası ana cadde bizim mahallemizden de geçmekte. Bu yol, yaklaşık 30’a yakın köye gitmekte ve Akyazı ilçesine de bağlanıyor. Yola ve çevresine atılan çöplerin atılmaması için mücadele verdim ama önüne geçemedim. En sonunda böyle bir şey yapmaya karar verdim, çevreyi kirletenlere bir mesaj olsun diye. Bu bölgede hayvanlar var onlara zarar, kırılan camlar muhtemel bir durumda yol kenarında yürümek isteyen vatandaşlarımıza rahatsızlık verebilir. Bu konuyla ilgili sıkıntımız vardı ama önüne geçemiyorduk. Daha sonrasında ben de kendimce böyle bir yola başvurdum ve bu standı kurduk. Görenler beğeniyor, olumlu yorumlar yapıyor. Örnek olacağını ve yapanların da artık ders çıkaracağını inanıyorum” dedi.

“Ders niteliğinde örnek bir davranış sergiledi”

Mahalleli Mustafa Güney, “Çevre kirliliği konusunda insanlarımızın daha fazla bilinçlendirilmesi lazım. Özellikle çocukken eğitimine daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Muhtarımızın da bu konuyla ilgili ders niteliğinde bir davranış sergiledi” derken İbrahim Kırış ise, “Muhtarımızın yaptığı örnek bir davranış var ve bunu herkesten bekliyoruz. Çevreyi kirletmek yanlış bir davranış, hem çevreye zarar veriyorlar hem de küçük çocuklara kötü örnek oluyorlar. Maalesef asılan çöplerin birçoğu alkol şişesi görüldüğü üzere, küçük çocuklar görüyor ve merak ediyorlar. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını bekliyorum” ifadelerine yer verdi.