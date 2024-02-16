Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde alacak verecek kavgasından sonra bir kişi yola çıkarak av tüfeğiyle yolda araç durdurmaya çalıştı. Olay anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde aile bireyleri ile alacak verecek kavgasına karışan Ö.İ. daha sonra ilçedeki Hayrabolu Caddesi üzerine çıkarak yoldan geçen araçlara elindeki ruhsatsız av tüfeğini göstererek tehditlerde bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahsın yolun ortasında silah zoruyla durdurduğu aracın kapısını açarak binip hızla ilerlemeye çalıştığı gözlendi. Bunun üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, silahlı şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Elindeki av tüfeği ile beraber yakalanan Ö.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Ö.İ. sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.