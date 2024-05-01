Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada 50 koli içinde 200 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, İzmit’te durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Otobüsün bagajında yapılan kontrollerde 50 koli içinde 200 bin gümrük kaçağı doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.