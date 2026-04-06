Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 'Hayat Bilgisi' dersine konuk olduğu ilkokul öğrencilerine yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verdi.

Başkan Muzaffer Bıyık, her hafta farklı bir okulda gerçekleştirdiği program kapsamında bu hafta Dede Korkut İlkokulu'nu ziyaret etti. 3. sınıf öğrencilerinin Hayat Bilgisi dersine katılan Başkan Muzaffer Bıyık, 'Yerel Yönetimler' konusunu öğrencilerle birlikte işledi. Derste öğrenciler, belediyelerin işleyişi ve görevleri hakkında merak ettikleri soruları Bıyık'a sorma fırsatı buldu. Yerel yönetimlerin şehir hayatındaki rolünü örneklerle anlatan Bıyık, belediye hizmetlerinin günlük yaşamı nasıl kolaylaştırdığını paylaştı.

Başkan Muzaffer Bıyık, yerel yönetim bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkati çekerek, çocuklarla kurulan bu iletişimin hem eğitici hem de motivasyon artırıcı olduğunu ifade etti.