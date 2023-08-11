Fatih’te polis ekipleri, yolcu seçen veya taksimetre açmayan taksicilere yönelik denetim yaptı. Yolculardan fahiş ücret isteyen şoförlerin taşıma belgesi askıya alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eminönü İskele Meydanı’nda ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 8 taksi şoförüne emniyet kemeri takmadığı için 436’şar lira, 3 şoföre taksimetre açmadığı için bin 979’ar lira, yolcu seçtiği ve fahiş ücret istediği tespit edilen 2 şoföre ise 4 bin 64’er lira para cezası kesildi. Denetimde yolculardan fahiş ücret istedikleri ve yolcu seçtikleri gerekçesiyle ceza yazılan 2 şoförün ayrıca toplu taşıma aracı kullanım belgesi geçici olarak askıya alındı. Evrakları askıya alınan şoförlerin araçları çekici ile otoparka götürüldü.

“Bence memur beyler İngilizceyi eksik biliyor”

Aracına binen iki kadın turistten Sirkeci-Dolmabahçe yolculuğu için fahiş ücret istediği iddia edilen Özkan A., "Yolcuları Sirkeci’den aldım, Dolmabahçe Sarayı’na gideceklerdi. Bence memur beyler İngilizceyi eksik biliyor. Ne kadar sürüyor diye sordular, ‘30-40 dakika, taksimetre’ diye cevap verdim. Memur beyler turistlerle konuştu. Beni hiç muhatap etmedi. 4 bin 64 lira ceza yedim. Kullanım belgemiz de askıya alınacakmış" ifadelerini kullandı.