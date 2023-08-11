Baykar’ın satılacağına dair ifadeler geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıtılmıştı. Konuyla ilgili açıklama ise gecikmedi. Baykar’ın satılacağına yönelik iddialara istinaden, Baykar’ın CEO’su Haluk Bayraktar açıklama yaptı.

Baykar'ın satıldığı ya da böyle bir sürecin devam ettiği iddialarının gerçek olmadığını belirten Bayraktar, "Baykar bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yoluna devam edecektir. Şirket yapımızda ve iş yaklaşımımızda herhangi bir değişiklik olmayacaktır" şeklinde ifade etti.

Öte yandan geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan ile yaptığı ihracat ve işbirliği anlaşmalarına bir yenisini daha ekleyen Baykar, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ihracatı ve işbirliği sözleşmesi imzaladı.