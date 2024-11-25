Başkan Bozbey, Malatya'da yolda kalan taraftarların AFAD İl Müdürlüğü tarafından tahliye edilerek yurtlara yerleştirildiğini belirtti. Taraftarların Bursa’ya dönüşlerinin sağlanması için gerekli çalışmaların başlatıldığını ifade eden Bozbey, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hava koşulları nedeniyle yolda kalan cefakar Bursaspor taraftarımız Malatya AFAD İl Müdürlüğü tarafından tahliye edilerek yurtlara yerleştirildi. Bursaspor taraftarımızın Bursa’ya en güvenli ve en hızlı şekilde dönüşlerini sağlamak için gerekli çalışmaları ayrıca başlattık."

Bozbey, yoğun çaba göstererek taraftarlara ulaşan yetkililere teşekkürlerini ileterek, Bursaspor’a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.