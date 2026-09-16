İnegöl Kafkasspor Başkan Yardımcısı Mehmet Döngel idman sonrası yaptığı açıklamada Lig'de 2 haftanın geride kaldığını söyleyerek, “Bu iki maçta 3 puan çıkarttık işin gerçeği Soma ile iç saha maçından galibiyet bekliyorduk. Fakat olmadı. Maçı kopartacağımız pozisyonlarda bulduk. Fakat şans faktörü yanımızda değildi” dedi.

Mehmet Döngel, bu hafta sonu oynayacakları Aksaray maçına mutlak puan parolası ile çıkacaklarını söyleyerek, “Rakibimiz bu liglerin önemli ekibi fakat puan alınmayacak bir takım değil. İşimizi baştan sona sıkı tutup amacımıza ulaşmak istiyoruz. Bu liglerde Kafkas olarak bir farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Bu noktada takım olarakta bu bilinçle yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Döngel takımda Taşkın'ın sakatlığı dışında eksik oyuncu olmadığını ifade ederek, “Doğukan İnci’nin hafif bir sakatlığı var. Onun durumu da maç saatinde belli olacak” dedi.

Kaynak: BÜLTEN