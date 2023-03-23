Aday gösterilen 11 ismin başvurusunu Yüksek seçim kurulu kabul etmişti. Ardından 100 bin imza toplama işlemi geçtiğimiz gün başladı ve 27' Mart'a kadar devam edecek. Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için ilk gün 100 bin imza barajını geçen olmadı. Bugün öğlen saatlerinde gelen güncel verilere göre Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 31 bin 25 imza ile ilk sıradaki yerini koruyor.

27 Mart tarihinde son bulacak 100 bin imza toplama işlemleri sona erecek. Geçtiğimiz gün açıklanan verilere göre ilk gün hiçbir aday 100 bin barajını geçemezken bugün öğlen saatlerinde gelen güncel bilgilere göre Muharrem İnce, 32.902 imza ile en çok imza toplayan adaylar arasında.

Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için ikinci gün atılan imza sayıları:

Muharrem İnce: 33.820

Fatih Erbakan: 32.688

Sinan Oğan: 18.428

Doğu Perinçek: 8.261

Yakup Türkal: 1.225

Erkan Trükten: 482

Ahmet Özal: 302

İrfan Uzun:218