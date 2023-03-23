Aday gösterilen 11 ismin başvurusunu Yüksek seçim kurulu kabul etmişti. Ardından 100 bin imza toplama işlemi geçtiğimiz gün başladı ve 27' Mart'a kadar devam edecek. Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için ilk gün 100 bin imza barajını geçen olmadı. Bugün öğlen saatlerinde gelen güncel verilere göre Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 31 bin 25 imza ile ilk sıradaki yerini koruyor.
27 Mart tarihinde son bulacak 100 bin imza toplama işlemleri sona erecek. Geçtiğimiz gün açıklanan verilere göre ilk gün hiçbir aday 100 bin barajını geçemezken bugün öğlen saatlerinde gelen güncel bilgilere göre Muharrem İnce, 32.902 imza ile en çok imza toplayan adaylar arasında.
Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için ikinci gün atılan imza sayıları:
Muharrem İnce: 33.820
Fatih Erbakan: 32.688
Sinan Oğan: 18.428
Doğu Perinçek: 8.261
Yakup Türkal: 1.225
Erkan Trükten: 482
Ahmet Özal: 302
İrfan Uzun:218