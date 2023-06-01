Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan Cumhurbaşkanı mazbatasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sundu.ANKARA (İGFA) - 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a mecliste Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilmek üzere takdim etti.

Gerek 14 Mayıs'ta gerekse 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde hızlı bir şekilde, siyasi görüşleri ve kamuoyunu tatmin edecek bir şekilde süreci başarıyla yürüttükleri için YSK'ye teşekkür eden Şentop, "Türkiye'de seçimler her zaman çok çekişmeli olur ama önemli olan sistemin ve sürecin güvenilirliğini, şeffaflığını sağlamaktır. Başından beri biz bunu söylüyoruz. Buna itiraz edenler de vardı ama bu yaşanan süreç herkesin kati bir şekilde sistem ve seçim sonuçlarına güvenini sağladı. Bu bakımdan gerek yaptıkları çalışmalar, gerekse kamuoyunu yeterli şekilde bilgilendirmeleri, bu sürecin oluşmasında çok önemli katkı sağlamıştır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Şentop'a takdim etti.

YSK'nın Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçları da Resmi Gazete'de yayımlandı.