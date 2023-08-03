Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nin yeni komuta kademesi belli oldu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) üyeleri toplantı öncesinde Anıtkabir’i ziyaret ederek Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 3 saat süren toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) KARARLARI AÇIKLANDI

TSK'nın yeni komuta kademesi belli oldu.

Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.

266 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos'ta 286 olacak.

Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Buna göre;

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneraller İrfan ÖZSERT ve Kemal YENİ Orgeneralliğe;

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral İsmail GÜNEYKAYA Orgeneralliğe;

K.K.K.lığından Tümgeneraller Zorlu TOPALOĞLU, Sezai ÖZTÜRK ve Mustafa OĞUZ Korgeneralliğe;

Dz.K.K.lığından Tümamiral İbrahim Özdem KOÇER Koramiralliğe;

Hv.K.K.lığından Tümgeneraller Erdoğan GÜR ve İsmail ÜNER Korgeneralliğe terfi ettirildi.

K.K.K.lığından Tuğgeneraller Burhan AKTAŞ, Mehmet ÖZEREN, Özkan ULUTAŞ, Mehmet Yasin KALIN, Faruk METİN, Mehmet Cafer AKSOYTÜRK, Ertan İNALTEKİN, Subutay ADAŞ, Murat ATAÇ, Hurşit AĞIRCAN, Mücahit ZORLUTUNA, Ahmet İBİŞ, Hakan TUNÇ ve Osman ALP Tümgeneralliğe;

Dz.K.K.lığından Tuğamiraller Mehmet Baybars KÜÇÜKATAY, Alper YENİEL, İsmail GÜLDOĞAN, Refik Levent TEZCAN, Ramazan ÖZOĞUL ve Hüseyin TIĞLI Tümamiralliğe;

Hv.K.K.lığından Tuğgeneraller Kemal TURAN, Hayrettin KOCA ve Ertunç ERTUFANLI Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bir üst rütbeye yükseltilen General-Amiral ve Albaylar, görev süresi 1 yıl uzatılan General ve Amiraller ile Yaş Haddi Nedeniyle emekliye sevkedilen generaller ile ilgili listenin Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi https://tccb.gov.tr'de yayınlanacağı bildirildi.