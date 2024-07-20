Karabük merkezli İstanbul ve Ankara'da düzenlenen "KUYU-10" operasyonlarında, Elebaşılıklarını Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde Karabük İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin suçları arasında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma, nitelikli dolandırıcılık, kasten yaralama, tehdit ve uyuşturucu madde ticareti yer alıyor.

Operasyonlar sırasında 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda senet, POS cihazı ve doküman ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" şeklinde bir açıklama yaptı.