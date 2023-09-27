Ünlü şarkıcı Gülşen, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak düzenlenen Mevzular Açık Mikrofon programında İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Programın sunuculuğunu Oğuzhan Uğur üstlendi ve Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen hazırlanan bu özel bölüm büyük bir ilgiyle izlendi. Ancak Gülşen'in İstiklal Marşı performansı, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Gülşen'in İstiklal Marşı'nı okurken tercih ettiği kıyafet, geniş bir tartışma yelpazesi yarattı. Kimileri bu performansı büyük bir beğeniyle karşılarken, kimileri ise eleştiriye tabi tuttu. Özellikle Gülşen'in giydiği kıyafet, sosyal medyada geniş bir şekilde konuşuldu. Bazı kullanıcılar kıyafeti Yunan Tanrıçası'na benzeterek ve Amerika'ya özenerek giyildiğini belirtti.

Sosyal medyada yapılan yorumlar arasında "Her şey tamam ama o kıyafet ne alaka, Yunan Tanrıçasına benziyor", "Bu kıyafetle sahneye mi çıkılır?" gibi eleştiriler yer aldı. Ancak aynı zamanda Gülşen'in İstiklal Marşı'nı okuma tarzını ve performansını takdir eden izleyiciler de bulunuyor.

Gülşen, bu özel programın bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaşarak izleyicilerle de paylaştı.