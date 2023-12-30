Bulaşıcı Hastalıklar Ulusal Konseyi, bugünkü toplantısında bu artışa dikkat çekerek önlemler konusunda bir karar aldı. Toplantıda öne çıkan tedbirler kapsamında maske kullanımına odaklanıldı. Zorunlu maske takma yerine kapalı mekanlar, hastaneler ve toplu taşıma araçlarında maske takılmasının şiddetle tavsiye edilmesi kararı alındı. Bu adım, halkın güvenliğini sağlamak amacıyla atılmış bir adım olarak ön plana çıktı.

Artan Ölüm Sayıları Endişelendirdi!

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), son haftalarda Covid-19 kaynaklı ölümlere dikkat çekerek toplumu bilgilendirdi. Geçen hafta içinde sadece 60 kişinin Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetmesi, salgının vahametini vurgulayan bir gösterge olarak paylaşıldı. Bu bilgi, salgının ciddiyetini vurgulayarak toplumun bilinçlenmesine yönelik bir çağrı niteliği taşıdı. Bu bağlamda alınan tedbirler, halk sağlığını koruma amacını güderken aynı zamanda salgının kontrollü bir şekilde yayılmasını engellemeyi hedefliyor. Sağlık kuruluşları, maske kullanımı ve diğer önlemlere uyum konusunda vatandaşları bilinçlendirerek önleyici adımlar atmaya devam ediyor.