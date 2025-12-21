Dr. Bozok, özellikle yaşamın ilk yıllarında ekranla tanışmanın çocuk gelişimi açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekerek, "İki yaşın altındaki çocuklarda ekran kullanımı bir gereklilik değil, gelişimi olumsuz etkileyebilecek bir etmendir" ifadelerini kullandı. Bu dönemde ekranın; dil gelişimini, dikkat süresini ve ebeveyn-çocuk etkileşimini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Okul öncesi dönemde ekran süresinin kontrolsüz şekilde artmasının çocuklarda davranış sorunlarına zemin hazırladığını belirten Bozok, "İki ile altı yaş arasındaki bir çocuk için ekranla geçirilen sürenin artması, oyun yoluyla öğrenmeyi ve sosyal gelişimi sınırlandırırken, aile-çocuk etkileşimini de sekteye uğratmaktadır" dedi.

İlkokul çağında ekranın çoğu zaman ödül ya da oyalanma aracı olarak kullanıldığını söyleyen Dr. Bozok, bunun akademik başarıyı doğrudan etkilediğine işaret ederek, "Bu yaş grubunda ekranın kontrolsüz kullanımı; dikkat, öğrenme süreçleri ve okul motivasyonu üzerinde belirgin olumsuz etkilere yol açmaktadır" uyarısında bulundu.

Ergenlik döneminde ise riskin çok daha görünmez ama derin olduğunu ifade eden Bozok, sınırsız ekran kullanımının bağımlılık davranışlarını tetiklediğini belirtti. "Ergenlerde ekran kullanımının denetimsiz hâle gelmesi, ruh sağlığını olumsuz etkileyen bir risk faktörüdür" diyen Bozok, bu durumun uyku bozuklukları, içe kapanma ve duygu durum sorunlarıyla yakından ilişkili olduğunu vurguladı.

Dr. Beyza Karataş Bozok, yaşa uygun ekran sınırlarının yalnızca çocuklar için değil, aile düzeni için de koruyucu olduğunun altını çizerek, "Çocuğa koyulan ekran sınırı, aslında ailenin ruh sağlığını koruyan bir sınırdır" diye konuştu.