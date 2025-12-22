Gram altın 6.060 TL alış, 6.136 TL satış fiyatından işlem görürken; 22 ayar altının alış fiyatı 5.539 TL, satış fiyatı ise 5.791 TL oldu.
14 ayar altın 3.350 TL alış, 4.476 TL satış seviyelerinde alıcı buldu.
Yatırımcıların sık tercih ettiği çeyrek altın 9.762 TL alış, 9.995 TL satış fiyatıyla işlem gördü. Eski çeyrek altının satış fiyatı 9.830 TL olarak kaydedildi.
Yarım altın 19.506 TL alış, 19.984 TL satış seviyesine yükselirken; tam altın 39.037 TL alış, 39.662 TL satış fiyatından satıldı.
