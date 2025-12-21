

Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Küçük Yenice mahallesinde tarlalık alanda bulunan barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonucunda baraka alev alev yanmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucunda baraka kullanılamaz hale geldi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ