2020 yılında Ziraat Sigorta, Halk Sigorta ve Güneş Sigorta’nın tek çatı altında toplanmasıyla kurulan Türkiye Sigorta, geçen beş yıllık süreçte hem müşteri sayısını hem de kârlılığını istikrarlı biçimde artırmaya devam ediyor.

Bu birleşmenin ardından, Türkiye Varlık Fonu (TVF) çatısı altında uygulanan modelin benzerinin kamu bankacılığı alanında da hayata geçirilmesi gündeme geldi. Ekonomi yönetiminin, Türkiye’de faaliyet gösteren kamu katılım bankaları için ortak bir yapı oluşturulmasını değerlendirdiği ifade ediliyor.

Piyasalarda yankı uyandıran iddiaya göre, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankası’nın yanı sıra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan faaliyet izni alan ve şubat ayında hizmete başlaması planlanan Halk Katılım Bankası’nın da bu birleşme sürecine dahil edilmesi öngörülüyor.

TEK BANKA OLARAK HİZMET VERECEK

Planlanan modelde, üç kamu katılım bankasının Türkiye Sigorta'da olduğu gibi Türkiye Varlık Fonu çatısı altında toplanarak, belirlenecek yeni bir isimle tek banka olarak hizmet vermesi hedefleniyor. Kamuoyunda "faizsiz bankalar" olarak bilinen katılım bankaları, son yıllarda artan taleple birlikte bankacılık sektöründeki payını yükselterek toplam hacmin yaklaşık yüzde 10'una ulaştı. Ekonomi yönetiminin, sektöre yönelik bu ilgiyi dikkate alarak üç bankanın faaliyetlerini tek çatı altında birleştirmeyi ve bu yolla ölçeği daha da büyütmeyi amaçladığı belirtiliyor.