Hava sıcaklıkları gelende mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Öğle saatlerinde yağışların Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Temmuz 2024 Salı gününe ilişkin günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Toroslar Mevkisi ile Çanakkale Afyonkarahisar, Konya’nın batısı, Bolu, Karabük, Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinde Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar; iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın da genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bu arada günlük hava tahmin raporundaki son değerlendirmelere göre bir de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Yağışların öğle saatlerinde Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.