Bursa’nın İnegöl ilçesinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla radar uygulaması başlatılıyor. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilecek denetimlerin ilçe merkezindeki ana güzergâhlarda yapılacağı öğrenildi.

Radar uygulamasının özellikle Ahmet Türkel Çevre Yolu, Alanyurt Yolu ve Bursa-Ankara Karayolu İnegöl girişinde yoğunlaşacağı bildirildi.

Belirlenen hız limitleri ise şöyle açıklandı: Ahmet Türkel Çevre Yolu: Tüm araçlar için 50 km/s, Alanyurt Yolu: Otomobiller için 70 km/s, diğer araçlar için 50 km/s.

Bursa-Ankara Karayolu İnegöl girişinde: Otomobiller için 82 km/s, diğer araçlar için 70 km/

Yetkililer, hız sınırını aşan ve tolerans değerinin üzerine çıkan sürücülere cezai işlem uygulanacağını belirtirken, uygulamanın temel amacının trafik kazalarını önlemek ve can güvenliğini sağlamak olduğu ifade edildi.

Sınırı yüzde 10 ile 30 arasında geçen sürücülere 2 bin 719 TL., sınırı yüzde 30 ile 50 arasında geçen sürücülere 5 bin 662 TL, sınırın yüzde 50'sini geçen 11 bin 629 TL cezai işlem uygulanacak.