Sakarya'nın Erenler ilçesinde, afet ve acil durumlara karşı hazırlık çalışmaları kapsamında Erenler Belediyesi ile arama kurtarma dernekleri arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç öncülüğünde, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü koordinasyonunda İlçe Afet Müdahale Planı çerçevesinde düzenlenen protokol töreninde, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi Derneği (SAKE) ve Afet Gönüllüleri Derneği ile anlaşma sağlandı. İmzalanan protokollerle, afet ve acil durumlarda yürütülecek arama kurtarma faaliyetlerinin daha hızlı ve koordineli bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Protokollerin temel amacının ilçenin afetlere müdahale kapasitesini artırmak ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek olduğu belirtildi. Yapılan anlaşma ile arama kurtarma çalışmalarının daha verimli hale getirilmesi planlanıyor.