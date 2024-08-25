Eli cebinde yaptığı atışla Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran takımın önemli bir parçası olan Yusuf Dikeç, bu benzersiz stiliyle dünya çapında konuşuluyor. Spor dünyasının önde gelen isimleri ve ünlüler, Dikeç'in bu meşhur hareketiyle poz vermeye başladılar. Sporcu, 4 Ağustos tarihinde resmi X hesabını açarak sosyal medyada daha aktif bir rol üstlendi.

Dikeç, annesiyle olan fotoğrafını "En değerlim" anlamına gelen "My Most Precious..." notuyla paylaştı. Ancak fotoğrafın altına yapılan bazı olumsuz yorumlar, büyük tepki topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Maalesef dünyaya rezil olduk. Keşke annenizi paylaşmasaydınız" yorumuyla rahatsızlığını dile getirirken, diğer kullanıcılar da 'sil şunu' ve 'Avrupa'ya küçük düştük' gibi eleştirilerde bulundu. Bu olumsuz yorumlara karşılık, birçok kullanıcı da Dikeç'e destek vererek, bu tür yorumların yersiz olduğunu belirtti.

X platformunun sahibi Elon Musk ise Dikeç'in paylaşımına olumlu bir tepki vererek, annesine yönelik övgü dolu sözler sarf etti. Musk, "Hayat savaşında anne hem kalkan hem kılıçtır. Varlığıyla korur, inancıyla güçlendirir, kendi savaşlarınızı cesaretle vermenizi öğretir. Ve siz olimpiyatlarda cesaretle, üstün bir isabetle mücadele ettiniz. Sizin gibi inanılmaz yetenekli bir insanı yetiştirdiği için ona büyük saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.