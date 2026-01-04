Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan ve doluluk oranı yüzde 3 seviyelerine kadar gerileyerek alarm veren Yuvacık Barajı'nda, son yağışlarla birlikte yüzler gülmeye başladı. Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan barajı besleyen dereler, kar suları ve sağanak yağışın etkisiyle yeniden hareketlendi. O anlar dron ile havadan da görüntülendi.

Mevsim normallerinin altında seyreden yağışlar sebebiyle Kocaeli'nin adeta su deposu konumundaki Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 3 bandına kadar çekilmişti. Baraj gölünde suların çekilmesiyle eski köprüler ve yerleşim yerleri gün yüzüne çıkmış, kentin su ihtiyacını karşılamak için Sapanca Gölü'nden takviye yapılmaya başlanmıştı.

Kar ve yağmur bereket getirdi

Son günlerde yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı baraj havzasında beklenen hareketliliği başlattı. Barajı besleyen ana damarlar olan dereler, uzun bir aradan sonra hareketlenmeye başladı. Dağlardan süzülen berrak suların baraj havzasına ulaştığı anlar, bölgedeki kuraklık endişesini yerini umuda bıraktı.

Kar sularının tamamen erimesiyle barajdaki doluluk oranının hızla yükselmesi bekleniyor.