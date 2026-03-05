Kocaeli'de 65 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla İzmit'in ardından Gölcük ilçesinde de 'Saygınlar Kulübü' şubesi açılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ileri yaştaki bireylerin sosyal izolasyonunu önlemek ve üretken bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda İhsaniye Mahallesi'nde 29 dönümlük arazi üzerinde konumlandırılan tesis, 418 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 2 bin 878 metrekarelik kullanım alanıyla hizmete girecek. Haftanın her günü 10.00-22.00 saatlerinde açık olacak merkezde; kafe, okuma alanı, dinlenme ve eğitim salonları, ibadet alanları ile kış bahçesi gibi bölümler yer alacak.

Kulüpte ileri yaştaki vatandaşlar için geniş kapsamlı bir etkinlik takvimi uygulanacak. Merkezde; spor faaliyetleri, tiyatro ve kültürel gezilerin yanı sıra güvenli internet kullanımı, sıfır atık, tarımsal hobi çalışmaları ve psiko-sosyal destek eğitimleri düzenlenecek.