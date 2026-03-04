Vali İlhami Aktaş, Karamürsel Alp Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, kentte vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla emniyet, jandarma ve ilgili kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Kentte asayişten ticari denetimlere, gümrük kontrollerinden trafik uygulamalarına kadar birçok başlıkta kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Aktaş, özellikle Ramazan ayı dolayısıyla gıda ve fiyat denetimlerinin de artırıldığını dile getirdi.

'Terörle mücadelede 2 tutuklama'

Şubat ayında yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi veren Aktaş, terörle mücadele çalışmaları kapsamında iki örgüt mensubunun tutuklandığını aktardı. Çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik yoğun bir mesai harcandığını vurgulayan Aktaş, 'Geçtiğimiz ay içerisinde çeşitli suçlardan aranan, değişik yıllarda hapis cezasıyla cezalandırılmış olup yakalaması gerçekleşmeyen 397 kişi yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. Yine aynı dönem içerisinde adli mercilerde işlem görmek üzere aranan 1184 kişinin de yakalanarak adli işlem görmesi sağlanmıştır' dedi.

1 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

Silah kaçakçılığı ve organize suçlara yönelik operasyonların bilançosunu da paylaşan Aktaş, şöyle konuştu:

'Şubat ayı içerisinde ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 112 tabanca ve tüfek ele geçirilmiş, 141 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda ise 25 kişi tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda yaklaşık 1 milyon 500 bin adet makaron ile çeşitli kaçak ürünler ele geçirilmiştir.'

Uyuşturucudan 63 kişi tutuklandı

Vali Aktaş, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda 63 kişinin tutuklandığını belirterek, siber suçlar kapsamında ise suç unsuru tespit edilen 163 hesap hakkında işlem yapıldığını, bilişim ve yasa dışı bahis suçlarından 35 kişinin cezaevine gönderildiğini sözlerine ekledi.