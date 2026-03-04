Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile yapılan görüşmeler neticesinde ilçeye kazandırılması kararlaştırılan proje kapsamında, gençlerin modern tesislerde spor yapabilmesi ve yetenekli sporcuların yetiştirilmesi hedefleniyor. Proje içeriğinde; nizami futbol sahası, atletizm pisti, tribün, soyunma odaları, idari ofisler, sporcu kamp eğitim merkezi ve tenis kortu yer alacak.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçede sağlıklı ve disiplinli bir nesil yetişmesi için spor yatırımlarına devam edeceklerini belirtti. Projenin protokole dönüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bıyık, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kocaeli milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk'e teşekkür etti.