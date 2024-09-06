Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK’in 9 ayrı merkezde ve 13 farklı branşta açtığı yaz kurslarında yüzlerce Sakaryalı, uzman eğitmenler eşliğinde yaptığı giyim, çini, nakış, ahşap, dil kursları gibi dallarda sanat ve zanaat sahibi oldu ve ortaya muhteşem eserler çıktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl binlerce kursiyere eğitim veren Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (SAMEK), 2023-2024 yaz dönemi kursları tamamladı. Yeni dönem kurslarının da yakın zamanda başlayacağı ifade edildi. Büyükşehir’in uzman eğitmenleri Adapazarı, Akyazı, Ozanlar, Geyve, Güneşler, 32 Evler, Karman, Arifiye, Sapanca ve Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi olmak üzere 9 farklı noktada yaz boyunca yüzlerce kursiyere eğitim verdi. “İleri düzey” eğitim alan kursiyerler hat sanatı, çini, giyim başlangıç, giyim tekâmül, el nakışları, tığ ve şiş örücülüğü, çeyiz, dantel anglez, ahşap boyama, arduino programlama ve geliştirme sanatlarını tüm ayrıntılarıyla öğrendi.

Bunun yanında İngilizce A1, İngilizce A2 ve Arapça A1 kurslarında yüzlerce kişiye dil eğitimi verildi. Yaz sezonu eğitimlerinin sonunda, başarılı olan kursiyerler belgelerini aldı. Sakarya’da mesleğe, zanaata ilgi gösteren yüzlerce kişi koluna “sanat” bileziğini taktı. Kursiyerlerin yaz sezonu boyunca öğrendikleri sanatla, ortaya çıkardıkları eserler ise görenler büyüledi. Çiniden, resme, hat sanatından, ahşaba kadar tüm branşlarda birbirinden harika parçalar görücüye çıktı.

13 branş, 9 merkez ve büyük bir başarı

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “2023-2024 yaz dönemi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarımız (SAMEK), bu yıl da yüzlerce kursiyerimizin katılımıyla tamamlanmıştır. 13 farklı branş ve 9 ayrı merkezde gerçekleşen kurslarda, eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlerimizi ve büyük bir özveriyle çalışan eğitmenlerimizi tebrik ediyoruz. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın kendilerini keşfetme yolunda en büyük rehber olmaya devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.

Yeni bir ufuk, yeni bir hayal

Kursiyerler aldıkları belgelerle özel sektörde, eğitim kurumlarında ve birçok çatı altında öğrendiği sanatı ve zanaatı uygulayabilecek. Hayatına yeni bir ufuk, hayal kapısı aralayan öğrenciler Büyükşehir’e minnet duygularını ifade ediyor.