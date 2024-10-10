Yetkililer, kasırganın kategorisinin düşmesine rağmen ciddi yıkım potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Milton, Atlas Okyanusu'na doğru ilerlese de rüzgarlar ve şiddetli yağışlar bekleniyor; deniz suyu baskınları konusunda da uyarılar yapıldı.

Florida sakinlerine, kasırgadan etkilenen bölgelere gitmemeleri önerildi. Ülkede 3 milyondan fazla hane elektriksiz kalırken, batı bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. St. Petersburg ve Tampa'da yağışların yarım metreye kadar ulaştığı, bunun da bin yılda bir görülebilecek bir yoğunlukta olduğu bildirildi.

St. Lucie'de dört kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Florida Valisi Ron DeSantis, tahliye edilemeyenlerin güvenli alanlarda beklemeleri gerektiğini ifade etti. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Milton Kasırgası'nın başlangıçta Kategori 5 olarak değerlendirildiğini aktardı.

Tampa'da ciddi bir yıkım yaşanmaması sevindirici bir gelişme olurken, eyalette 51 bölgede Olağanüstü Hal ilan edildi ve 31 bölgeye tahliye emri verildi. FEMA, 1200 arama kurtarma personeliyle kasırga öncesinde hazır durumda olduğunu açıkladı.

Başkan Joe Biden, Milton’un “Son 100 yılda ABD’deki en kötü fırtınalardan biri” olabileceği konusunda uyardı. Ayrıca, eyaletteki yüzlerce uçuş iptal edildi ve bazı havalimanları kapandı. Florida, iki hafta önce Helene Kasırgası ile de karşı karşıya kalmış, bu olayda en az 225 kişi hayatını kaybetmişti.

FEMA, afetzedelerin günlük ihtiyaçları için 20 milyon öğün yemek ve 40 milyon litre su dağıtımına hazır olduklarını bildirdi. ABD medyası, Milton Kasırgası ile Katrina Kasırgası arasındaki benzerliklere de dikkat çekiyor; Katrina, 2005 yılında 2000'e yakın kişinin ölümüne yol açmıştı.