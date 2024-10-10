İlk kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana geldi. Yaklaşık 5 saat önce Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Abdil Ö.(45) Yönetimindeki 03 FZ 920 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yağmur suyu kanalına çarptı. Şans eseri yaralanan olmadı.

Trafik ekipleri saat 21.00 sıralarında kaza yapan kamyonun çekiciyle kurtarılması için karayolunu kontrollü olarak ulaşıma kapattı. Yolun kapanmasıyla birlikte uzun araç kuyrukları oluştu. Duran trafiği fark etmeyen Sürücü Ahmet Ç.(50) Yönetimindeki 06 JRK 78 plakalı kamyon, önünde duran sürücü İbrahim Y.(35) Yönetimindeki 16 C 4001 plakalı otomobile, ardından sürücü Orçun U.(27) yönetimindeki 34 ANF 445 plakalı otomobile, ardından sırasıyla sürücü Yaşar Ö.(57) yönetimindeki 61 FL 929 plakalı kamyonete, sürücü Süleyman Y.(35) yönetimindeki 35 BKR 568 plakalı kamyonete, sürücü Mehmet D.(40) Yönetimindeki

38 AHZ 697 plakalı kamyona çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 61 FL 929 plakalı kamyonet önünde duran Ercan G.(36) Yönetimindeki 16 ATJ 045 plakalı otomobile çarparak durdu. 8 aracın karıştığı kaza sonucu 06 JRK 78 plakalı kamyonun sürücüsü Ahmet Ç., 38 AHZ 697 plakalı kamyon sürücüsü Mehmet D. Ve 61 FL 929 plakalı kamyonette bulunan yolcular Refika Sezen T.(17) ile Hilal Ö.(23) yaralandı.

Araçta sıkışan bir sürücü olay yerine sevk edilen İtfaiye arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı. 4 yaralı da kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.