Kongre sürecindeki AKP’ye farklı partilerden katılım sürerken, bu kez transfer olan isim Zafer Partisi’nden oldu. Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Bayram Bingöl, partisinden istifa ederek AKP’ye katıldı.

İstifasının ardından bir açıklama yayımlayan Bingöl, “Türkiye’nin sağlığı için AKP’ye üye oldum. Konu Zafer Partisi değil, Türkiye’yi yeni yüzyıla taşımak. Bir olup sorunları çözmek için güçlü bir yerde olmak gerekiyor” dedi.

Zafer Partisi’nde yaşadığı sorulardan bahseden Bingöl, Partide bir şeyler başarmaya çalıştığınızda, sizi aşağıya çekmek için söylemler ve eylemlerle engel olunuyordu. Bu anlayışla siyaset olmaz. Siyaset, hep beraber çözüm üretmekle olur” dedi.

Suriye’de Devlet Başkanı Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından sığınmacıların gitmeye başladığına dikkat çeken Bingöl, “Zafer Partisi’nin misyonu sona erdi” dedi.