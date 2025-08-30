Osmangazi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda açılışını yaptığı Zamansız Kitaplar Müzesi’yle geçmişin izlerini taşıyan 3 bin kitabı kitap severlerle buluşturdu.

Kültür mirasına katkı sunmak amacıyla arşivinde bulunan 3 bin kitabı gün yüzüne çıkartan Osmangazi Belediyesi, her biri geçmişin izlerini taşıyan kitapları Zamansız Kitaplar Müzesi’nde kitap severlerle buluşturdu. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Seyyid Usul Kültür Merkezi’nde kapılarını açan müzede 1929 ve 1990 yılları arasında basılmış nadir eserler bulunuyor. Müzede bulunan yaklaşık 3 bin seçkin eser Türk edebiyat tarihi açısından önemli örnekler sunarken Cumhuriyetin kuruluş yıllarında yayımlanan roman ve hikâyeler, dönemin toplumsal yapısını ve edebi anlayışını yansıtıyor. Müzenin açılışına Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyati Bölümü Ögretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Şahin, Nilüfer Belediyesi Başkanvekili Okan Şahin, CHP Parti Meclis Üyesi Canan Taşer, CHP Bursa Gençlik Kolları Başkanı Berkcan Bora, Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şube Başkanı Adem Erdem ile dernek üyeleri, başkan yardımcıları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Müzemizde 1929 ile 1990 yılları arasında basılmış 3 bine yakın kitap var

Kitapları tamamen bağış usulüyle hiç bir masrafı olmadan müzeye kazandırdıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Bugün 30 ağustos Zafer Bayramı, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, olmak üzere silah arkadaşlarını aziz şehitlerimizi bu vatan uğruna bir saniye bile hayatlarını düşünmeden feda eden bütün şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Büyük Atatürk 26 Ağustos’ta büyük taarruzu başlatmadan önce İngilizler bu cepheleri 4-5 ayda geçerse bir günde geçmiş sayacağımız dediği o kadar kuvvetli bir hattı Afyon civarlarında konuşlandırmışlardı. 4-5 ayda geçilemez denilen cepheyi Atatürk, öyle bir planla bir gecede darmaduman etti. 15 gün gibi bir sürede 500 kilometrelik bir yolu geçerek düşmanı denize dökmesiyle başarıya ulaştı. Savaş cephesinde dahi Reşat Nuri Gültekin’in Çalı Kuşu’nun ilk baskılarını bomba sesleri altında okumaya devam etti ve hayatı boyunca 5 bine yakın kitap okudu. Bugün Zamansız Kitaplar Müzesi’nin açılışı, bu kitap alışkanlığının özellikle gençlerimize kazandırılması, okumanın önemini ve okuduğunu anlayarak yorumlamanın hayata geçirmenin değerini hep birlikte hayata geçireceğiz. Açılışını yaptığımız Zamansız Kitaplar Müzesi’nde 1929 ile 1990 arasında basılmış 3 bine yakın kitap var, bu kitaplar tamamen bağış usulüyle hiç bir masrafı olmadan müzemize kazandırdık. Burası içeri girdiğinizde okumanın engin dünyasıyla baş başa kalabileceğiniz Bursa ve Osmangazi için değerli bir mekan, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Bu merkez sessiz rafların ötesinde

Bugün burada sadece bir müzenin değil aydınlık geleceğin kapıları aralandığını belirten Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyati Bölümü Ögretim Üyesi Prof.Dr. Hatice Şahin, "15 yüzyıldan itibaren Bursa’ya farklı görünümlerde farklı etkinliklerle katkı veren Seyyid Usul Kültür Merkezi Osmangazi Belediyesi’nin çabalarıyla birde müze kimliğini üstlenmiştir. Bugün burada sadece bir müzenin değil bilginin, köklü geçmişin ve aydınlık geleceğin kapıları aralanmaktadır. Bu merkez sessiz rafların ötesinde Bursa’nın çocuklarının hayal kurduğu, gençlerinin fikir alışverişinde bulunduğu yetişkinlerinin öğrenmeye devam ettiği bir yaşam alanı olarak geleceğe doğru yol alacaktır" şeklinde konuştu.

Zamansız Kitaplar Müzesi’nin açılışının ardından Başkan Erkan Aydın ve protokol üyeleri müzeyi gezdi.