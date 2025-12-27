2026'ya sayılı günler kala araç muayene istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor. Yeni yılda muayene ücretlerine gelecek zamlardan etkilenmek istemeyenler, araçlarını muayeneye götürüyor.

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI 28 ARALIK PAZAR GÜNÜ AÇIK OLACAK

14 Ağustos 2027'ye kadar araç muayene hizmeti vermeye devam edecek olan TUVTÜRK, yıl sonu yoğunluğu nedeniyle önemli bir karar aldı. TÜVTÜRK, araç muayene istasyonlarının 28 Aralık Pazar günü açık olacağını duyurdu.

TUVTÜRK'ten yapılan açıklamada, "Türkiye genelinde tüm istasyonlarımız (motosiklet ve mobil istasyonlarımız hariç) 28 Aralık Pazar günü hizmet verecek!" denildi.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Araç muayene ücretleri 1 Ocak 2026'dan itibaren zamlanacak. Araç muayene ücretlerindeki değişim şöyle:

Motosiklet, Motorlu Bisiklet, Traktör (Römorklu/Römorksuz): 1.674 TL

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, SUV, Römork, Yarı Römork, Özel Amaçlı Taşıt: 3.288 TL

Kamyon, Çekici, Otobüs, Tanker: 4.449 TL