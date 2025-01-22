Alınan bilgiye göre, sosyal medya platformları ile anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu ticareti yapıldığı ve uyuşturucu maddelerin kripto para karşılığında satıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince Kırklareli merkezli 27 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 1 kilo 477 gram esrar, 637 gram skunk, 425 gram likit esrar ve 54 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca, 415 adet uyuşturucu hap, 2 bin 150 dolar, 400 euro, çok sayıda ziynet eşyası, 2 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi. Ayrıca, yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucuların kargo ile teslim edildiği belirlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 63 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15’i tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.