ABD yönetimi, İran petrolünün satışına imkân tanıyan genel lisansın iptal edildiğini duyurdu. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu lisans kapsamında daha önce izin verilen İran petrolüne ilişkin işlemler için 17 Temmuz’a kadar geçiş süresi tanındığı bildirildi.

Kararın ardından açıklama yapan ABD’li bir yetkili, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki faaliyetlerini “kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Yetkili, İran’ı ticari gemileri hedef alan saldırılar düzenlemekle suçlayarak, bu eylemlerin sonuçsuz kalmayacağını ifade etti.

Bölgedeki tansiyonun yükselmesine rağmen ABD’li yetkili, İran ile sürdürülen müzakerelerde tarafların nihai bir anlaşmaya varmak amacıyla iyi niyetli şekilde çalışmayı sürdürdüğünü belirtti. Yetkili, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin daha önce de vurguladığı üzere, İran ile yürürlükte bulunan mutabakat zaptının tamamen sahadaki faaliyetlere bağlı olduğunu söyledi. İran’ın ancak olumlu adımlar atması halinde bu süreçten fayda sağlayabileceği kaydedildi.

Uluslararası kaynaklara göre kararın kamuoyuna yansımasının ardından petrol fiyatlarında yüzde 5’in üzerinde artış yaşandı.

ABD’nin bu adımı, Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı’nın son günlerde Hürmüz Boğazı ve çevresinde üç petrol tankerinin kimliği belirlenemeyen mühimmatlarla vurulduğuna ilişkin raporlarının ardından geldi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir ABD’li yetkili de daha önce İran’ı ticari gemilere ateş açmakla suçlamıştı.

Genel lisansı ABD Hazine Bakanı Bessent duyurmuştu

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 22 Haziran'da İran’a 21 Ağustos’a kadar petrol üretimi, teslimat ve satış izni veren 60 günlük geçici genel lisans yayınladıklarını duyurmuştu. Bessent, "Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı James David Vance önderliğinde dünyayı daha güvenli ve daha müreffeh hale getirmeye devam ediyoruz. İsviçre’de devam eden verimli görüşmeler doğrultusunda İran, Hürmüz Boğazı’nda serbest geçişi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin ülkesine girişine izin vermeye taahhüt etmiştir. Bu çerçevenin bir parçası olarak Hazine Bakanlığı, İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük geçici bir genel lisans yayınlamıştır" demişti.